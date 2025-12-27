sabato, 27 Dicembre , 25

Buccia di limone, basilico e rosmarino: perché farli bollire e le proprietà ‘segrete’

Come profumare gli ambienti in modo naturale? La soluzione si trova in cucina. Tre semplici ingredienti molto diffusi possono garantire infatti uno scudo, a bassissimo costo, contro i cattivi odori: si tratta di buccia di limone, basilico e rosmarino. Per profumare l’aria basta infatti farli bollire e questi ingredienti rilasciano oli essenziali che danno una sensazione di benessere e pulizia. 

Nessun bisogno quindi di ricorrere (spendendo soldi) a prodotti chimici. Si può dare un odore naturare e profumato alla propria casa facendo bollire buccia di limone, basilico e rosmarino insieme, dando un’idea di rinnovamento ai propri ambienti domestici. Questo ‘espediente’ è largamente utilizzato nelle case italiane per la sua praticità e perché mette insieme elementi largamente diffusi nelle cucine italiane. 

I benefici quindi che si ottengono facendo bollire insieme buccia di limone, basilico e rosmarino sono tre: si eliminano gli odori forti, specialmente quelli di cibo; si rinfrescano ambienti poco ventilati; si crea una sensazione di ordine e pulizia. Ma come mai? 

Il ‘segreto’ sta negli elementi che compongono gli ingredienti. La buccia di limone possiede infatti composti aromatici antiossidanti come il d-limonene, largamente utilizzati per il loro effetto rinfrescante. Il basilico invece ha oli essenziali con vere e proprie capacità calmanti, mentre il rosmarino ha composti antimicrobici e stimolanti. 

 

