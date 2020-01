Bucciantini: “Gattuso ha ammesso la mancanza di un vero e proprio gruppo”

Marco Bucciantini, giornalista, nel corso di Sky Sport ha parlato della sconfitta del Napoli di Gennaro Gattuso con la Fiorentina.

LE PAROLE

“Iachini sta facendo risalire la Fiorentina, ma il gruppo già c’era, dall’altro lato Gattuso l’ha detto che non c’è, dicendo possono anche odiarsi ma in campo devono dare il massimo l’uno per l’altro”.

