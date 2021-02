Bucciantini: “Il Napoli dovrà avere pazienza ad aspettare il momento giusto, l’Atalanta concede”

Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa azzurra in vista della gara di questa sera contro l’Atalanta a Bergamo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Le parole di Bucciantini

“Il risultato dell’andata è molto importante in virtù della gara di questa sera. Uno 0-0 in casa è sempre buono quando devi giocare in trasferta il ritorno. Stasera però ci vorrà esperienza e pazienza, per aspettare il momento giusto. L’Atalanta è una corazzata ma nei 90′ concede sempre qualcosa e il Napoli dovrà essere bravo ad approfittare dell’occasione giusta che sicuramente avrà”.

