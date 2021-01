Bucciantini: “Juventus e Napoli hanno lo stesso problema, vi spiego”

Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi al portale SerieANews.com su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Bucciantini

“Sinceramente non credo che il mercato di gennaio influirà sulla corsa al titolo. Penso più nelle idee. Gomez alla fine lo vedo ancora a Bergamo, penso che farà pace. Il Milan può assecondare un sogno, ma non ha bisogno di innesti in avanti. Hanno segnato almeno 2 gol in tutte le gare quest’anno, e hanno sempre una soluzione offensiva. E’ un record per il calcio italiano. Juventus e Napoli hanno un problema in comune: quello di mancare nella continuità e di non essere intense per tutti i minuti di gioco. Nonostante siano le migliori sotto il profilo tecnico. I bianconeri hanno problemi a centrocampo, Bonucci non può difendere a campo aperto. L’Inter va presa ad esempio, nelle ultime gare è stata magari più brutta ma molto più solida. Conte sa il fatto suo. A me non convince il progetto Pirlo. Il Napoli quando attacca è anche bello da vedere ma non riesce ad essere mentalmente intenso”.

