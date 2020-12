Bucciantini: “La commozione per Diego rende il Napoli più forte. A Los Angeles, dopo la morte di Bryant…”

Marco Bucciantini, noto giornalista di Sky è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli e ha rilasciato alcune dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Una morte come quella di Diego non coinvolge solo la città, ma è vissuta con sgomento da tutto il mondo. Nel lutto si riscopre il valore di una condivisione, in questo caso si amplificano le emozioni. Vale per le emozioni più tristi ma anche i ricordi indelebili. Maradona è più popolare di Kobe Bryant, visto che il calcio è uno sport molto più popolare del basket. Non voglio pensare che ci possa essere un guadagno nel lutto, però è vero che se vivi una grande commozione come è successo a Napoli e a Los Angeles, dopo ti senti più forte. Con Diego se ne va anche una parte di noi…