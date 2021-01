Bucciantini osserva: “Quante giocate di fino, i 3 punti grazie a una palla sporca”. Gattuso replica: “Meglio Calimero di Brad Pitt…”

Marco Bucciantini, noto giornalista di Sky, è intervenuto nel postgara di Udinese Napoli e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione:

Gattuso sereno nel post gara di Sky. Per Rino Bucciantini dice cose condivisibili

“Il Napoli prova sempre a giocare la palla ma forse manca un po’ di cattiveria sotto porta. Forse manca il veleno quando arriva il momento di piazzare la giocata decisiva, quella cattiva intendo. Ed è curioso – prosegue il giornalista – che il gol sia arrivato con una giocata caparbia di testa. In quel momento ho visto tutta la voglia di Bakayoko di scaraventare quel pallone in rete. Sei d’accordo Rino?”. Questa la replica di Gattuso: “Il mio sorriso dice tutto. Non devi vederti sempre come Brad Pitt… come dire, biondo con gli occhi azzurro. A volte, se vuoi vincere, devi essere Calimero”.