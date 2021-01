Bucciantini si esalta: “Il gol di Zielinski? Pattinaggio sul ghiaccio!”. Gattuso però chiede di più al polacco e risponde così

Marco Bucciantini, giornalista di Sky, è intervenuto nel post-partita di Cagliari-Napoli nel corso della trasmissione Sky Calcio Show. L’opinionista ha esaltato la prestazione di Piotr Zielinski, autore di una doppietta superba in terra sarda. Queste le sue parole riprese dalla nostra redazione:

Bucciantini esalta Zielinski nel postgara

“Il Napoli di oggi sembra aver ritrovato qualcosa, Gattuso aveva dato un allarme “sentimentale”, erano vuoti i suoi ragazzi… oggi invece sembravano pieni. Riguardatevi il secondo gol di Zielinski, ma che spettacolo! E’ una danza vera e propria, anzi, è pattinaggio sul ghiaccio. Ma c’entra Gattuso nei gol di questo ragazzo. E’ stato proprio il tecnico a chiedere al suo uomo maggiore concretezza sotto porta”. Se Bucciantini esalta il talento polacco del Napoli, Gattuso, pur riconoscendo il grande talento del suo centrocampista, prova a frenare i bollenti spiriti: “Piotr danza sul pallone – tuona il tecnico – è un profilo completo in questo momento e ha tutto per diventare un buonissimo calciatore. Per me, però, gli manca ancora un po’ di cattiveria. In questo deve migliorare”.

