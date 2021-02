Buccirosso: “Osimhen quanto vale? Sono questi i mali del calcio”

Carlo Buccirosso, noto attore napoletano, è intervenuto ai microfoni di Piuenne per parlare della situazione in casa Napoli e in particolare di quella di Osimhen. Di seguito le sue parole.

Buccirosso su Osimhen

“Osimhen quanto vale secondo voi? Come facciamo a dire quanto vale? Ormai i soldi sono il male del calcio. Queste quotazioni micidiali stanno distruggendo questo gioco. Si creano dei falsi miti, e giocatori che non sono bravi li fanno diventare. Ci si illude che il Napoli ha una rosa importante perché uno vale 70 e l’altro 40, ma magari non ne valgono neanche la metà. Il giro dei soldi e dei procuratori sta uccidendo il calcio. E allora quanto dovrebbero valere i calciatori dell’Atalanta dopo quello che hanno mostrato in questi anni?”.

