‘Buco’ entrate da 33,6 miliardi in nove mesi. Nuovo record del debito pubblico

AGI – Le entrate tributarie e contributive nei primi nove mesi del 2020 evidenziano un ‘buco’ di 33,632 miliardi (6,7 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno 2019. Lo riferisce il ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo cui il dato tiene conto della variazione negativa del 6,6 per cento (-21.799 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 6,8 per cento (-11.833 milioni di euro). Intanto, Bankitalia annuncia un nuovo record del debito pubblico a settembre.

Il dato, segnala la Banca d’Italia, si è attestato a 2.582,6 miliardi, in aumento di 3,8 miliardi rispetto al mese precedente.

