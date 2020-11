Budapest lancia gli autobus con i rivestimenti anti-Covid

AGI – Vt-Arriva, uno dei più grandi operatori di trasporto in Ungheria, ha firmato un accordo con Resysten, azienda che produce un rivestimento anti-Covid-19 che protegge le superfici dalla diffusione del coronavirus, al fine di applicare questo prodotto alla flotta di 450 autobus operante nella capitale ungherese.

Resysten afferma che ogni superficie sugli autobus vedrà una diminuzione fino al 99,9 per cento della presenza di agenti patogeni, con la protezione che rimarrà attiva fino a un anno, aumentando notevolmente la sicurezza sia per i passeggeri che per il personale. L’azienda ungherese ha già fornito il rivestimento all’aeroporto internazionale Ferenc Liszt di Budapest,

