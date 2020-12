AGI – La tempesta di neve che si sta abbattendo in queste ore sulla costa est degli Stati Uniti “non impatterà sulla distribuzione del vaccino”. E’ il messaggio che stanno lanciando molti uffici governativi, a cominciare da quello della Pennsylvania.

“Voglio assicurare i cittadini – ha spiegato il governatore, Tom Wolf – questa è la settimana chiave per la distribuzione, la nostra squadra è al lavoro per organizzare al meglio il trasporto e la consegna dei sieri”. Le condizioni del tempo sono peggiorate rapidamente, stringendo nella morsa del freddo una larga parte del Paese, dalla Virginia al New England.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Bufera di neve sulla strada dei vaccini Usa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento