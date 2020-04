Bufera sul dpcm. Politici e giuristi: “Trasformiamolo in un decreto”

Il primo a suonare la carica è stato Matteo Renzi: “Ora basta, non possiamo calpestare i diritti costituzionali con un dpcm. Trasformiamo il testo in un decreto e portiamolo in Parlamento”. Una posizione ribadita e appesantita in serata: “Un presidente del Consiglio non può con un proprio decreto cambiare la Costituzione”.

Ma le critiche allo strumento che il governo Conte intende utilizzare per regolamentare la Fase 2 giungono da più parti, politiche e non solo. Innanzitutto sono bipartisan: vanno da alcuni esponenti di Leu e + Europa a Forza Italia, per essere abbracciate in pieno da Fratelli d’Italia che,

