Bufera sulla diretta Rai per l’informativa su Almasri alla Camera. Le opposizioni: “Meloni si nasconde”

ROMA – Nonostante la decisione della capigruppo di fissare l’informativa sul caso Almasri domani alle 12.15 in Aula alla Camera, con Nordio e Piantedosi, le opposizioni denunciano che non ci sarà la diretta Rai come per tutti gli eventi di importanza cruciale nel dibattito politico. “La Meloni si nasconde dietro i suoi ministri”, aggiungono lamentando l’assenza della premier.

Le opposizioni, durante la riunione, hanno chiesto la diretta televisiva. Per trasmettere il segnale ci vuole l’unanimità dei gruppi parlamentari ma, a quanto si apprende, due partiti di maggioranza non hanno acconsentito. La contrarietà è stata espressa da Forza Italia e Lega.

Invece, l’informativa sul caso Almasri al Senato da parte dei ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, si svolgerà, stabilito la conferenza dei Capigruppo di Palazzo Madama, domani alle 15.30. A differenza di quanto stabilito alla Camera, è stata disposta la diretta tv sui canali Rai.

“Il governo non scappa dal Parlamento, abbiamo chiesto tempo per approfondire un fatto clamoroso. Sono due ministri molto importanti in grado di dare risposte adeguate”, dice il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, dopo la capigruppo a Montecitorio.

“Si dimostrano due cose: primo che l’opposizione dura paga, due che la Meloni si nasconde dietro i suoi ministri”, dice il capogruppo M5s, Riccardo Ricciardi. “Se il motivo per cui non dovevano venire era l’indagine che era in corso – aggiunge – non capiamo perchè la Meloni non venga e perchè vengano Nordio e Piantedosi. La Meloni continua a scappare dall’Aula. Del suo mancato coraggio ne risponderà di fronte agli italiani. Il passo avanti è che da Ciriani siamo arrivati ai ministri dell’Interno e della Giustizia, vedremo come sistemeranno domani le mille versioni di questi giorni, probabilmente con l’aiuto dell’avvocato Bongiorno…”

“Dopo una settimana e – sottolinea Davide Faraone, presidente dei deputati di Italia Viva – dopo continue pressioni abbiamo finalmente ottenuto l’informativa. Domattina verranno in Aula Nordio e Piantedosi. Quello che non si spiega è perché i due ministri possano venire, mentre la Presidente del Consiglio no, e soprattutto perché la scorsa settimana non potevano riferire in Parlamento mentre questa settimana sì. Ma non dobbiamo farci troppe domande davanti al governo delle incongruenze. Avremmo voluto che anche i cittadini italiani potessero ascoltare un’informativa che riguarda da vicino tutto il Paese, ma ci hanno negato anche la diretta televisiva Rai, che dovrebbe essere garantita per ogni evento di pubblica rilevanza. Ma evidentemente cercano di essere omertosi fino alla fine”.

