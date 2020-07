Buffon: “La Champions mi ronza in testa. Record? Non spreco i doni di madre natura, continuerò ancora”

Gigi Buffon, portiere della Juve, ha festeggiato le 648 presenze in Serie A, diventando il giocatore con più presenze della storia del campionato italiano. Il portiere ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino, partendo però dalla Champions. Ecco le sue parole riportate da Tuttosport: “La Champions League mi ronza nella testa. Ci siamo andati tante volte vicino e non averla conquistata è un dispiacere. Ma da certi dispiaceri ho trovato la forza per non arrendermi”. Prosegue… continua a leggere sul sito di riferimento