(Foto dal profilo Twitter del Parma)

ROMA – Nel giorno dell’80esimo compleanno di Dino Zoff, un’altra leggenda dei portieri rilancia: Gigi Buffon giocherà fino a 46 anni. Il portiere ha rinnovato il suo contratto con il Parma fino al 2024. Ad annunciarlo il presidente Kyle Krause in conferenza stampa: “Ho una grandissima notizia: Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. È un grandissimo giocatore, un orgoglio per noi: Gigi ha una grande passione per il Parma, siamo molto contenti per il suo supporto e il suo impegno”.

BUFFON: “NON VOGLIO AVERE ALCUN RIMPIANTO”

Alla conferenza erano presenti anche Buffon, la compagna Ilaria D’Amico e i figli del portiere. Supergigi ha spiegato così la scelta di continuare con il Parma, la squadra con cui è arrivato al grande calcio e in cui ha scelto di tornare nel 2021: “Cerco di non pensare al futuro, non voglio avere alcun rimpianto e dato che la mia testa sta ragionando ancora da calciatore, vado avanti così fino all’ultimo giorno. Ho bisogno di molte energie, riflettere sul dopo sarebbe troppo dispendioso. Questo rinnovo è un atto di responsabilità verso la città di Parma – ha proseguito Buffon -, la trovo una sfida esaltante ed entusiasmante e credo di poter dare una grossa mano a questa squadra”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Buffon rinnova con il Parma: giocherà fino a 46 anni proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento