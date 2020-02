Bugo a Domenica In: la verità sull’abbandono sul palco e la stoccata di Mara Venier a Barbara D’Urso

Il primo ospite di Mara Venier a Domenica In, nella puntata dedicata al 70esimo Festival di Sanremo, è stato Bugo. Come saprete, il cantautore in gara sul palco dell’Ariston con Morgan, è stato squalificato per defezione dal momento che Castoldi, cambiando il testo della canzone ha creato un precedente mai verificatosi in 70 anni di Festival.

Domenica In: Bugo confessa a Mara Venier la sua versione dei fatti

Mara Venier, presentando il cantautore si schiera immediatamente dalla sua parte e lancia una stoccata a Barbara D’Urso che avrà invece ospite stasera a Live Non è la D’Urso, Morgan.

Puntata specialissima quindi di Domenica In, dedicata al Festival direttamente dal Teatro Arison, dove sono stati approfonditi i temi più caldi con il supporto di esperti e giornalisti: Mara Maionchi, Francesco Facchinetti, Selvaggia Lucarelli, Luca Dondoni, Guillermo Mariotto, Paolo Giordano, Pierluigi Diaco e così via.

Bugo a disagio per l’accaduto ha subito dichiarato

Faccio fatica a parlare di ciò che è accaduto – ha ammesso Bugo -. Conosco Marco da 17 anni e, come tutti gli amici, si litiga. Lo scenario ha esasperato la situazione. Avevo la canzone già pronta in primavera, ma quando l’ho sentita ho percepito che mancava qualcosa. Ho pensato che la voce di Morgan fosse perfetta, tanto che gli ho affidato la prima strofa. Mi sono preso tutti i rischi.

Ha trovato alcuni sostenitori, in Paolo Giordano ad esempio e nella stessa conduttrice che si sono schierati dalla sua parte, non ritenendolo capace di architettare tutto questo per un ritorno d’immagine.

Di tutt’altro avviso invece ad esempio, Dondoni che dice che la cosa è stata studiata affinchè i due avessero i riflettori puntati addosso e si parlasse di loro e della canzone. Difatti, Morgan questa sera dovrà vedersela con le 5 sfere della D’Urso per raccontare la sua verità, a Live non è la D’urso.

Mara Venier si schiera con Bugo e lancia una stoccata alla D’Urso

Insomma, Bugo, stando alla sua versione dei fatti, ha raccontato che andava tutto bene fino a quando non ha iniziato a notare delle incongruenze…

La turbolenza tra noi due è iniziata – continua Bugo – nella preparazione della serata delle cover, che ho voluto affidare totalmente a lui. È stato un modo per dimostrare il valore dell’amicizia. Nel momento in cui lui ha preso in mano questa cosa, mi sono reso conto che c’erano tensioni. Continuavano ad arrivarmi notizie su partiture che non venivano accettate.

Mara interviene e, pur ammettendo che il fascino di Morgan è proprio nel suo essere “genio e sregolatezza” si schiera totalmente dalla parte di Bugo e lancia una stoccata alla collega Barbara D’Urso.

“Bugo è venuto da me a titolo di amicizia. Morgan è andato dalla D’Urso, e lì forse qualcosa gli hanno dato. Bugo, posso dirti che sono con te, sono dalla tua parte, completamente”.

Barbara D’Urso risponderà alla frecciatina di Mara Venier a Live non è la D’Urso?

E Morgan che stasera sarà ospite di Barbarella contro gli sferati delle 5 sfere, cosa risponderà? E la conduttrice prenderà le difese di Morgan oppure rimarrà neutrale? Ricordiamo infatti che tempo fa, Morgan ha dato buca alla conduttrice, non presentandosi ad una puntata del suo programma serale.

