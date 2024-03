Bulgaria e Romania entrano nell’area Schengen da domenica

Von der Leyen: “Giorno storico”

Bruxelles, 30 mar. (askanews) – Bulgaria e Romania entrano nello spazio Schengen. Il 31 marzo la Bulgaria e la Romania diventeranno membri dell’area Schengen: in entrambi i Paesi saranno aboliti tutti i controlli alle frontiere interne dell’Ue e si applicheranno le norme Schengen.

La Commissione europea ha accolto con grande favore questo risultato, che fa seguito alla storica decisione del Consiglio del dicembre 2023, sottolineando che l’adesione all’area Schengen di questi due Stati membri dell’Ue espanderà in modo significativo lo spazio comune più grande del mondo senza controlli alle frontiere interne aeree e marittime.

“Domani è un giorno importante: Bulgaria e Romania entrano nella famiglia Schengen. Questo è un grande successo per entrambi i paesi. E un momento storico per l’area Schengen. Insieme, stiamo costruendo un’Europa più forte e più unita per tutti i nostri cittadini”, ha dichiarato in una nota la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.