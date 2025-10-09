giovedì, 9 Ottobre , 25

Real Madrid, paura per Vinicius Jr: incendio nella sauna

(Adnkronos) - Un incendio elettrico è scoppiato giovedì...

Bullismo, Martino: “Polizia si evolve tra tecnologie e ricerca disagio sul territorio”

(Adnkronos) - "La Polizia di Stato cerca di...

Parenzo: “Israele si conferma grande democrazia, decisivo ruolo paesi arabi”

(Adnkronos) - ''Per arrivare a questo accordo il...

Sostenibilità, Testa (Omnisyst): “Italia ai primi posti in Europa per riciclo totale rifiuti e tasso circolarità”

(Adnkronos) - Sul piano della sostenibilità, l’Italia “è...
bullismo,-caponetti-(osservatorio-nazionale):-“da-gennaio-nuovo-progetto,-gia-fatto-lavoro-importante”
Bullismo, Caponetti (Osservatorio nazionale): “Da gennaio nuovo progetto, già fatto lavoro importante”

Bullismo, Caponetti (Osservatorio nazionale): “Da gennaio nuovo progetto, già fatto lavoro importante”

DALL'ITALIA E DAL MONDOBullismo, Caponetti (Osservatorio nazionale): "Da gennaio nuovo progetto, già fatto lavoro importante"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Faccio parte del comitato scientifico dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, è qualcosa che porto avanti perché secondo me stiamo realizzando iniziative importanti, visto che il malessere dei giovani è qualcosa che, credo, riguardi tutti noi”. Lo dice la psicologa e criminologa Elisa Caponetti, intervendo al panel dal titolo “Strumenti e azioni. Esperienze e proposte per affrontare bullismo e disagio giovanile”, nel corso degli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, presso la sede dell’Adnkronos a Roma. Secondo Caponetti la società di oggi è “caratterizzata da fragilità, da vuoti, anche di valore e di modelli. Noi parliamo di bullismo ma io vedo sia in ambito clinico sia in ambito giuridico un aumento di disagio psicologico che coinvolge tutte le generazioni”. 

Per questo motivo, l’Osservatorio ha presentato “un progetto – spiega Caponetti – grazie a un protocollo realizzato con una società che produce macchinette per fare fototessere, in cui i ragazzi possono chiedere aiuto. C’è una box e il ragazzo potrà spingere un bottone, posizionato dentro a questa box all’interno delle macchinette, e collegarsi con un call center dove ci sono i professionisti dell’osservatorio”. Caponetti dice che il progetto “partirà da gennaio 2026, quando verranno installate le prime 100 cabine in tutta Italia”. La psicologa racconta che una volta partito il contatto con l’operatore, “questo raccoglierà una serie di dati e, da quel momento, in base alla situazione specifica, invierà la situazione alla nostra rete di professionisti, avvocati e psicologi”.  

Caponetti sostiene che l’obiettivo di questo nuovo progetto sia “fare qualcosa di concreto contro le situazioni di bullismo. Perché siamo consapevoli della vastità del fenomeno, delle caratteristiche, ma dietro il sintomo c’è sempre un disagio”, conclude. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.