venerdì, 13 Febbraio , 26
bullismo,-minetti:-“sicurezza-digitale-parte-dai-genitori”
Bullismo, Minetti: “Sicurezza digitale parte dai genitori”

Bullismo, Minetti: “Sicurezza digitale parte dai genitori”

DALL'ITALIA E DAL MONDOBullismo, Minetti: "Sicurezza digitale parte dai genitori"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “La sicurezza digitale parte da noi genitori: da quanta formazione abbiamo, da quanto siamo educati a vederlo e considerarlo un pericolo e da quanto ci limitiamo a vederlo come una comodità, perché la verità è che lo utilizziamo come tale, ad esempio quando diamo il cellulare in mano ai bambini affinché stiano ‘buoni’. E’ un errore enorme e finché questo accadrà, i nostri bambini saranno altamente in pericolo”. A riferirlo Annalisa Minetti, testimonial e attivista dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, all’evento ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma. 

“Ultimamente c’è una serie tv che è molto in voga tra i ragazzi, chiamata Stranger Things, che parla di una dimensione parallela e pericolosa, il Sottosopra”. E’ possibile, quindi, paragonare il “web al Sottosopra: un mondo oscuro e pieno di insidie che i genitori non vedono, anche se ne conoscono l’esistenza, ma che non prendono realmente in considerazione come un grande pericolo. Pertanto, educhiamoci noi genitori e i nostri figli non si limiteranno a fare ciò che diciamo, ma ciò che facciamo”, conclude.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.