Bundesliga, il Bayern Monaco è campione: 1-0 sul Werder, decide Lewandowski

Il Bayern Monaco aveva da tempo in mano il successo in Bundesliga, da stasera c’è anche la matematica certezza di vittoria grazie all’1-0 in casa del Werder. SV Werder Bremen v FC Bayern Muenchen – Bundesliga I valori tecnici del Bayern emergono a sprazzi, difficile immaginare il contrario, ma le motivazioni del Werder e la voglia di conquistare punti salvezza si vedono: nel primo tempo i padroni di casa danno battaglia e si portano anche in avanti con continuità. L’occasione più nitida è per… continua a leggere sul sito di riferimento