Bundesliga, tamponi a tappeto e contagi bassi: il piano per ripartire

In Germania c’è grande voglia di ripartire, d’altronde sono settimane che i calciatori si allenano individualmente e con protocolli ben precisi. Difficile però che si rispetti quanto si era prefissato.

Bundesliga, la ripartenza ci sarà: slitta la data

Non sarà possibile ripartire il 9 maggio come si era sperato, ma mercoledì prossimo ci sarà una riunione per stabilire con certezza la ripartenza effettiva del campionato. I club si stanno attrezzando per predisporre tamponi a tappeto alle rose: per l’esattezza si tratta di 2 tamponi, così da ridurre al minimo i contagi e avere la situazione sotto controllo. L’intenzione è quella di ripartire con gli allenamenti di gruppo il prima possibile.

Situazione ben diversa in Italia, dove il Governo non dà sensazione positive: non si parla di stop, ma neanche di ripartenza. Dipende dai contagi. Mentre i club di Serie A spingono sempre di più per una ripartenza veloce e la FIGC posticipa la data ultima per terminare il campionato.

