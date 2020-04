Buon compleanno Champions League! La coppa dalle grandi orecchie compie 65 anni

Oggi la Champions League festeggia il suo 65esimo compleanno. Il 2 aprile del 1955 i vertici di 16 federazioni europee si incontrarono a Parigi per discutere della creazione di un nuovo torneo con protagoniste le più importanti squadre del continente. L’idea di creare una nuova rivoluzionaria competizione venne a Gabriel Hanot, ex giocatore e al tempo redattore del quotidiano francese L’Equipe: il 13 dicembre 1954 il Wolverhapton affrontò e batté in una gara amichevole gli ungheresi… continua a leggere sul sito di riferimento