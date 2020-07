Buon compleanno, Kevin Malcuit: l’azzurro festeggia i 29 anni | VIDEO

Compleanno in casa azzurra: Kevin Malcuit compie 29 anni. Il difensore del Napoli è nato il 31 luglio 1991 a Chatenay-Malabry (Francia). A Kevin vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli, scrive il club sul proprio sito ufficiale.

La carriera di Malcuit

Il terzino francese naturalizzato marocchino di origini mauritane cresce calcisticamente nel RC France per poi trasferirsi nel 2008 al Monaco. Dopo due anni di giovanili debutta con i monegaschi nel calcio professionistico, collezionando 3 presenze in Ligue 1. Nel gennaio 2012 viene mandato in prestito al Vannes con cui, il 17 febbraio, debutta contro il Niort. Il 1º marzo realizza la sua prima rete nella partita pareggiata 2-2 contro il Orléans. Con i bianconeri colleziona 12 presenze e 2 reti. Al termine del prestito si trasferisce a parametro zero al Fréjus St-Raphaël dove, in diciotto mesi, gioca 38 partite segnando sempre due goal.

Dal Niort al Napoli

Il 9 gennaio 2014 passa a titolo definitivo al Niort, in Ligue 2. Il 18 aprile debutta, come sostituto, nella sconfitta per 1-2 contro il Brest. Nella seconda parte del campionato, il francese scende in campo sei volte. Per la stagione successiva, grazie ad ottime prestazioni, ottiene il posto da titolare giocando in molte partite come mediano. Malcuit, durante la stagione, realizza anche la sua prima doppietta in carriera contro il Valenciennes. Al termine della competizione, viene inserito nella formazione della squadra dell’anno. Il 28 agosto 2015 si trasferisce al Saint-Étienne. L’8 luglio 2017 passa ai rivali del Lilla.

L’8 agosto 2018, a fronte di un corrispettivo di circa 13 milioni di euro, si trasferisce al Napoli. Esordisce in Serie A nella partita contro il Parma del 26 settembre 2018. Gioca la sua prima partita in Europa League con la maglia del Napoli il 14 febbraio 2019 nella trasferta vinta per 3-1 dai partenopei contro lo Zurigo. La sua prima stagione con il Napoli si conclude con il bilancio di 27 presenze, 0 reti e 2 assist.

Il 2 ottobre 2019 fa il suo debutto assoluto in UEFA Champions League, nel pareggio esterno per 0-0 in casa del Genk.

