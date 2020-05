Buon compleanno Mertens, il messaggio di Insigne: “Tanti auguri Dries” | FOTO

Gli azzurri si mettono in fila per fare gli auguri a Dries Mertens in occasione del suo compleanno, festeggiato oggi. 33 anni compiuti oggi dal numero 14 del Napoli, che ha ricevuto un messaggio anche dal capitano Lorenzo Insigne. Uno scatto pubblicato sui social, un’istantanea che viene dai momenti immediatamente successivi ad un gol segnato: sorrisi e l’abbraccio. Ecco gli auguri di Insigne: “Tanti auguri Dries”.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B_17cFRKVNR/”]

