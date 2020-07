Buona partenza per il Btp Futura: domande per due miliardi e 375 milioni nel primo giorno

AGI – Buona partenza per Btp Futura, il primo titolo di Stato dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori lanciato dal ministero dell’Economia per finanziare le spese di sostegno all’economia alle prese con la crisi per il Covid-19: il primo giorno di collocamento si è concluso con domande per 2.375.779.000 euro. In totale sono stati chiusi 65.393 contratti. Si tratta della prima delle cinque giornate di collocamento che si concluderanno venerdì.

Il mese scorso il collocamento record del BTp Italia aveva chiuso la prima giornata con ordini retail per 4,01 miliardi, ma in quel caso le giornate di collocamento riservate ai risparmiatori erano state solo tre contro le cinque previste per il nuovo Btp Futura.

