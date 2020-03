Buonfiglio al Cio “Le Olimpiadi slittino di un anno”

“Credo sia una strategia, da persona mediamente intelligente che vive in questo mondo da anni non potevo aspettarmi una decisione definitiva adesso”. Il presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak, Luciano Buonfiglio, non crede ai convincimenti ‘granitici’ del governo giapponese e, in parte, anche del Cio sulla possibilità che i Giochi Olimpici di Tokyo2020 si svolgano regolarmente nonostante la pandemia di Covid-19 ormai presente in ogni angolo del mondo. Notizia di oggi, poi, l’annullamento degli Europei di slalom a Lee Valley di metà maggio, valido anche come ultima finestra di qualificazione

olimpica. “Il Cio sta dimostrando di essere attento a tutte le situazioni – spiega all’Italpress il numero uno della Fick – Come federazione internazionale abbiamo chiesto che,

