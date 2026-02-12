giovedì, 12 Febbraio , 26
Buonfiglio (CONI): non avrei mai immaginato una squadra così forte

Buonfiglio (CONI): non avrei mai immaginato una squadra così forte

Attualità
Cortina, 12 feb. (askanews) – “Non avrei mai immaginato di avere una squadra così forte. Ed è davvero con orgoglio che dico che stiamo rendendo fieri e orgogliosi gli italiani perché noi siamo condannati a vincere. E lo ripeterò sempre, perché le cose vanno fatte, vanno fatte per bene, ma vanno fatte sapere. Perché le prestazioni delle nostre atlete e degli atleti è la cosa più importante e noi abbiamo sempre posto al centro di tutti gli interessi le atlete e gli atleti”. Lo ha detto da Casa Italia a Cortina il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, al termine della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

