buonfiglio:-“l’italia-merita-un’olimpiade-estiva,-e-io-dico-roma”

Il presidente del CONI all’uscita dalle gare di short track

Milano, 18 feb. (askanews) – “Io ho parlato più volte con voi e ho detto vediamo di fare bellissima figura con queste Olimpiadi. In chiave organizzativa penso che abbiamo dato un’immagine del nostro Paese, della nostra organizzazione, della nostra ospitalità, per il cibo, al villaggio olimpico sono entusiasti tutti quanti. Poi ci volevamo i risultati per dimostrare che siamo un Paese che è protagonista anche con i risultati, perché se tu organizzi e non vinci qualcuno poteva lamentarsi. Io credo che ci siano tutti i requisiti per preparare una candidatura, è chiaro che il CONI è uno degli stakeholder, deve essere condiviso assolutamente con il ministro Abodi e con il governo. Però credo che il nostro Paese meriti un’altra Olimpiade estiva, perché una volta c’è stata scippata e non per merito nostro, ma per merito di qualcun altro e come state vedendo l’evento sportivo è uno strumento per produrre tanto turismo, economia, inclusione, realizzazione di impianti, tutto”. Lo ha detto il presidente del CONI Luciano Buonfiglio al termine delle gare di short track olimpiche alla Milano Ice Skating Arena di Assago. E alla domanda dei cronisti su quale sarebbe la candidatura migliore, ha risposto: “Roma”.