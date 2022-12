Buoni, sani e super fit: per Natale arrivano i piatti della nutrizionista Renata Bracale

Chi non ama i piatti della tradizione e le ricette delle nonne, soprattutto durante le feste? Sempre più spesso, però, quel modo di cucinare e di mangiare viene superato da un approccio più dietetico. Più fit, direbbe qualcuno. Con buona pace del palato e delle emozioni ‘effetto Madeleine’. E se invece esistesse una alternativa alla rinuncia? Se ci fosse un ricettario basato sulla passione culinaria di una volta ma ricalibrato secondo le regole del vivere bene e del mangiare sano? Da oggi c’è ed è in tutte le librerie d’Italia. A scriverlo è stata Renata Bracale, nutrizionista partenopea che ha messo insieme ottanta ricette illustrate tramandate dalla nonna e modificate dalla nipote per assicurare agli amanti della buona cucina un modello più corretto dal punto di vista nutrizionale, da poter portare a tavola ogni giorno. Con una prefazione di Michele Mirabella, Bracale firma così ‘La mia cucina mediterranea, ricette e segreti tra innovazione e tradizione’ (edizioni Idelson Gnocchi), un vero e proprio vademecum tra antipasti, primi, zuppe, minestre, secondi, contorni, dolci, un ricettario completo e arricchito con pagine dedicate ai condimenti e ai liquori. Ricette mediterranee calibrate dalla nutrizionista, interpretate dallo Chef Danilo Di Vuolo e fotografate da Francesco Verolino. Ce n’è davvero per tutti i gusti, fabbisogni calorici e occasioni. Come il Natale alle porte, che diventa il momento perfetto per provare le ricette di Renata Bracale. Dire.it ne ha scelte alcune per i suoi lettori, tra antipasti, primi e secondi che, perché no, possono essere perfetti per il cenone della Vigilia:

ANTIPASTI

Muffin salati con verdure e curcuma:

Per preparare questi gustosi muffin, tagliate le verdure a dadini non troppo grandi e saltatele in padella con l’olio e 1 bicchiere di acqua. Salate, pepate, aggiungete la curcuma e fate stufare per circa 10 minuti. Fate raffreddare completamente. Montate gli albumi a neve ed aggiungeteli alle verdure insieme ai tuorli. Versate il composto in stampi da muffin e cuocete nel forno preriscaldato a 180° per circa 25 minuti.

PRIMI

Pasta gamberi e zucchine:

Come primo step lavate e tagliate le zucchine in piccoli pezzetti- ni. Successivamente cuocete la verdura in una pentola con olio, 2 bicchieri di acqua, aglio, peperoncino e un pizzico di sale. Dopo 15-20 minuti aggiungete del vino bianco e lasciatelo evaporare. Alle zucchine aggiungete i gamberetti sgusciati e lavati e lasciate cuocere altri 10 minuti. Successiva- mente cuocete la pasta integrale al dente e conditela con il sugo di gamberetti e zucchine.

SECONDI

Alicette marinate e cotte al forno:

Per prima cosa mettete a marinare le alici con l’acqua, l’olio, il limone spremuto, l’aceto e la salsa di soia (quella con poco sale). Conservatele poi in una ciotola chiusa ermeticamente e tenetele nel frigorifero per due ore. Una volta trascorso il tempo, togliete la ciotola dal frigo e scolate il liquido in eccesso senza buttarlo. Mescolate poi il pangrattato con tutti gli aromi, le spezie e le verdure essiccate. Preriscaldate il forno a 180°. Preparate la teglia con un foglio di carta da forno e bagnatelo con un goccio del liquido della marinatura. Mettete sui filetti di alici la panatura aromatizzata (su ambo i lati). Infornate a 180° per 8 minuti. Sfornate le alici e servitele ben calde.

Sogliola con salsa di maionese e patate:

Per preparare questo secondo piatto iniziate pelando le patate e immergetele in acqua e sale per 30 minuti. Dopodiché praticate un foro centrale su ogni patata e mettetele a bollire completamente coperte di acqua. Nel mentre, dopo aver pulito il pesce e rimosso la pelle da ambo i lati, ponetelo in una casseruola con acqua, alloro, limone a pezzettoni e lasciate cuocere, dal momento che l’acqua inizia a bollire per 5 minuti. Una volta pronto rimuovete la spina centrale e aggiungete all’interno delle patate un fiocchetto di prezzemolo. Siete pronti per impiattare. Servite il pesce con contorno di patate e un cucchiaio raso di maionese.

CONTORNI

Crema di cavolo:

Lavate bene il cavolo e tagliatelo a pezzi incluso il torso e le foglie. Mettetelo in una pentola bassa ricoperta d’acqua con i capperi, le acciughe e uno spicchio di aglio. Fate cuocere per mezz’ora. Eliminate l’eventuale acqua in eccesso e lo spicchio di aglio e frullate il tutto… impiattate aggiungendo un cucchiaio di olio a crudo e una spolverata di peperoncino. Volendo potete anche condire con questa crema del riso basmati o della pasta integrale oppure usarlo come purea di contorno vicino ad un secondo.

