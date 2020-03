Buoni spesa e pacchi alimentari: la fame al tempo del coronavirus

Si vanno delineando i contorni dell’ordinanza per la “solidarietà alimentare” con cui il governo punta a venire incontro alle famiglie più un difficoltà per la pandemia di coronavirus.

Le misure più importanti riguardano i buoni spesa, la consegna di pacchi di cibo da parte dei volontari e le donazioni dei privati.

Il provvedimento è stato firmato domenica sera dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli: prevede lo stanziamento di 400 milioni ai comuni per distribuire aiuti alimentari a chi ne avesse bisogno. Una quota pari all’80% del totale per complessivi 320 milioni è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune.

