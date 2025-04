buono-di-50-euro-a-chi-non-ha-scioperato,-azienda-del-padovano-fa-marcia-indietro

(Adnkronos) – Marcia indietro dell’azienda del padovano che aveva ‘regalato’ un buono spesa di 50 euro ai lavoratori che non avevano partecipato allo sciopero del 28 marzo. La Mita spa, infatti, ha comunicato di aver revocato il buono welfare “con effetto immediato”. Una decisione assunta – si legge in una mail che l’Adnkronos ha potuto visionare – per “evitare qualsiasi possibile equivoco in merito alla natura e alla finalità dell’iniziativa che non aveva carattere discriminatorio, né intendeva in alcun modo ledere il diritto di sciopero o le prerogative sindacali”. Festeggiano i sindacati. “Ritirato l’atto vergognoso dopo la nostra denuncia, i diritti dei lavoratori non si toccano”, è il commento a caldo della Uilm, che ieri aveva annunciato che avrebbe denunciato l’azienda per condotta antisindacale.