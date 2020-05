Burioni: “Occhio alla Fase 2. Non facciamoci prendere in contropiede”

Roberto Burioni, noto virologo, è intervenuto in una diretta IG di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Il virologo ha parlato della Fase 2 e delle possibili riprese. Di seguito le sue parole.

Burioni: “Non facciamoci prendere in contropiede dal Covid-19”

“Abbiamo rimesso in piedi una partita che perdevamo tre a zero. Ora siamo tre a tre: prendere un gol in contropiede sarebbe da polli. Va tenuta una difesa altissima, pronta a reagire. Poi chissà potrebbero esserci sorprese in grado di cambiare le cose”.

Intanto il Napoli non ha contagi

Il dottor Vincenzo Mirone, professore di urologia dell’Università Federico II di Napoli, ha annunciato che nessuno dei calciatori azzurri sono risultati positivi al coronavirus dopo i tamponi. (Clicca qui per il comunicato)

