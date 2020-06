AGI – “Totalmente inventato“. Così un portavoce di George W. Bush, Freddy Ford, ha bollato l’articolo del New York Times dove si dice che l’ex presidente non sostiene la rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Bush “si è ritirato dalla politica presidenziale e non ha indicato come votera’” ha spiegato Ford al Texas Tribune.

Secondo il Nyt, anche Jeb Bush, fratello di George che ha perso la sfida contro Trump alle primarie repubblicane del 2016, è indeciso su chi votare. Eppure tutta la famiglia Bush, compresi Bush padre e l’ex first lady Barbara, entrambi morti nel 2018,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Bush contro Trump? “Totalmente inventato” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento