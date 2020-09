AGI – E’ Giuseppe Busia il nuovo presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Prende il posto di Raffaele Cantone, rientrato in magistratura come capo della procura di Perugia. Il via libera alla nomina di Busia, approvata ieri anche dalla Commissione Affari costituzionali della Camera con 46 voti favorevoli e un solo contrario, è del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone,

Segretario generale presso il Garante della Privacy dal luglio 2012, Busia, avvocato classe 1969, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate presso l’Università di Roma “La Sapienza”;

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Busia è il nuovo presidente Anac Prenderà il posto di Cantone proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento