Business in tv: Valléro accende i riflettori sugli imprenditori con Marco Columbro

Sono gli imprenditori italiani a fare notizia e ad approdare in tv per parlare del loro business per essere così da esempio per le generazioni future. Come? Dove? Il canale dove imparare da grandi professionisti dell’imprenditoria, il canale dove toccare con mano l’economia del paese, è l’821 di Sky grazie a Business24. L’artefice è Matteo Valléro. Grazie a lui i fan di Marco Columbro possono seguire il presentatore alla guida di GreenBiz.

Business24: tutta la programmazione

Come dicevamo Business24 è nato dall’idea di Matteo Valléro, un giovane ambizioso ed intraprendente che 10 anni fa ha iniziato a realizzare il suo mondo televisivo. Grazie al lavoro di un team di esperti sono stati ideati e prodotti format televisivi dedicati all’imprenditoria italiana.

In pochi passi Business24 è diventata la tv del lavoro, o meglio la prima ed unica vetrina televisiva degli imprenditori in quanto sono loro, oggigiorno, il motore dell’economia italiana.

All’interno della programmazione vi sono programmi prodotti dalla società Multimedia Broadcasting SRL come: Top Secret, Pole Position, StartUpper, Brainstorming, Business Life e GreenBiz. Le trasmissioni sono in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.30 sul canale Sky 821.

Di cosa si parla nei vari programmi? Tutti i format offrono visibilità alle imprese e permettono la comunicazione del proprio brand, produzione, organizzazione e mission aziendale. Insomma fra i macro temi vi sono: economia, finanza e lavoro.

Le aziende approdano in tv: un format collaudato

E’ già successo più volte che imprese o imprenditori di successo riuscissero a catalizzare l’attenzione del pubblico e a ottenere un discreto successo. I racconti di chi ce l’ha fatta, le storie delle imprese che hanno creato l’Italia e l’hanno resa famosa in tutto il mondo, hanno sempre avuto un ottimo riscontro. Ne sono la prova le fiction Rai dedicate ai grandi imprenditori, la puntata di Rete 4 di qualche settimana fa dedicata alle imprese, la serata di Real Time su Elisabetta Franchi con l’intervista di Gabriele Parpiglia.

Il pubblico televisivo non apprezza dunque solo reality, fiction o talent. Le aziende, il loro percorso da raccontare, l’enorme lavoro delle persone grazie al quale si possono ottenere rilevanti risultati imprenditoriali raggiungendo importanti obiettivi di mercato, hanno un richiamo molto forte per chi sogna di comprendere i trucchi del mestiere o si identifica nei vari ruoli narrati.

Le storie di piccole, medie e grandi aziende famose e non offrono quindi, su Business24, la possibilità di apprendere importanti strategie. Ogni giorno, infatti, le aziende affrontano sfide importanti. Analizzando come essere fronteggiano i problemi si può controllare come si muove l’economia reale dell’Italia dal Nord al Sud.

