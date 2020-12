“Le imprese in crisi che dimostrano di non potere soddisfare diversamente l’erario e gli enti previdenziali possono evitare il fallimento e guardare positivamente al futuro presentando una proposta di saldo e stralcio dei debiti tributari e contributivi”. È questo il messaggio che verrà lanciato dal mondo accademico, professionale, imprenditoriale e politico durante il la tavola rotonda “La transazione fiscale, strumento di soluzione della crisi aziendale in epoca covid-19: profili concorsuali, tributari e penali” che si terrà pochi giorni dopo l’entrata in vigore della legge 159/2020, di conversione del dl 125/2020, pubblicata in G.U. n. 300 del 3/12/2020. L’evento, gratuito e promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio e dal Centro di Diritto Penale Tributario,

L'articolo Busto Arsizio, l'11 dicembre incontro sulla transazione fiscale proviene da Notiziedi.

