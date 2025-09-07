domenica, 7 Settembre , 25

Buttafuoco Storico: 14 settembre nell'Oltrepò "Scollinando in vendemmia"

MotoGp Catalogna, vince Alex Marquez davanti a suo fratello Marc e Bastianini

Gp Monza, dai ministri Salvini e Abodi a Balotelli e Lazza, gli arrivi ‘eccellenti’ nel paddock

Pisa celebra la musica con i Level 42: concerto sold-out e messaggio di pace

Buttafuoco Storico: 14 settembre nell’Oltrepò “Scollinando in vendemmia”

Milano, 2 set. (askanews) – Domenica 14 settembre torna “Scollinando in vendemmia”, l’appuntamento organizzato dal Club del Buttafuoco Storico che porta i visitatori tra le colline dell’Oltrepò Pavese per scoprire il tipico vino rosso di grande struttura prodotto esclusivamente nella ristretta zona collinare che si estende tra i Comuni di Canneto Pavese, Castana, Cigognola e Montescano (Pavia).

La partenza è fissata alle 10 alla Casa del Buttafuoco Storico a Canneto Pavese, dove i partecipanti verranno accolti e suddivisi in gruppi per le visite alle Cantine socie. Ogni gruppo, raggiunta la propria destinazione con mezzi propri, inizierà con una passeggiata nei vigneti per conoscere da vicino la vendemmia e proseguirà con la degustazione guidata dei vini della Cantina ospitante, in abbinamento a pane, salame, salame cotto e formaggio grana locali. Il pranzo prevede un menu con piatti della tradizione del territorio: risotto con pasta di salame sfumato al Buttafuoco e coppa arrosto con salsa all’uva, accompagnati dai Cru di Buttafuoco Storico. Il pomeriggio si concluderà alla Casa del Buttafuoco Storico con assaggi di Buttafuoco Chinato, cioccolato e Sangue di Giuda.

“‘Scollinando’ è ormai un appuntamento atteso da giovani e famiglie, pavesi e non solo” spiega il presidente del Club del Buttafuoco Storico, Massimo Piovani, sottolineando che “è un’occasione divertente e informale per far conoscere i nostri luoghi e i nostri prodotti, trascorrendo una giornata in compagnia tra i filari e all’interno delle cantine, guidati da noi produttori e dalla nostra voglia di trasmettere la passione e l’impegno che ci animano”.

