Buttarelli: preoccupante che consumi alimentari non crescano

Presidente Federdistribuzione: speriamo governo sia sensibile a questo tema

Milano, 12 feb. (askanews) – “L’indicatore che ormai da un paio d’anni fa vedere che i consumi, anche quelli basici alimentari, non crescono a volume è un indicatore preoccupante, da un lato legato alle dinamiche delle abitudini di consumo, però c’è un tema proprio di disponibilità economica e soprattutto di fiducia nella prospettiva, quindi bisogna ridare fiducia alle persone in modo tale che riprendano in modo equilibrato i consumi, motore dell’economia di un Paese”. Lo ha detto il presidente di Federdistribuzione, Carlo Alberto Buttarelli, a margine di un evento del Consorzio del prosciutto San Daniele in corso a Milano, precisando che “Il tema dei consumi lo stiamo sostenendo anche nella relazione con le istituzioni, stiamo sottolineando l’importanza di una ripresa”.

Buttarelli a proposito di iniziative di concerto con le istituzioni ha ricordato che “adesso partirà la nuova carta Dedicata a te per le persone indigenti alla quale aderiremo senz’altro come modena distribuzione come abbiamo fatto nelle ultime due edizioni, investendo anche parecchie risorse. “Lo riteniamo un dovere sociale – ha detto – anche perché effettivamente il nostro è un ruolo anche sociale non solo economico quindi in questo senso speriamo che anche dal punto di vista dell’esecutivo ci sia sensibilità in questa direzione”.