Byd: a febbraio record di vendite +191%, quota sale al 2,6%
Byd: a febbraio record di vendite +191%, quota sale al 2,6%

Milano, 2 mar. (askanews) – Febbraio segna un nuovo punto importante nel percorso di Byd in Italia. Con 4.110 immatricolazioni, il brand cinese registra il miglior risultato mensile dall’ingresso nel mercato, evidenziando una crescita di +2.761 unità (+191%) rispetto a febbraio 2025 e un ulteriore +16% rispetto a gennaio 2026.

La quota di mercato sale al 2,6%, in progresso sia su base mensile (+0,1 p.p.) sia su base annua (+1,6 p.p.).

Il dato chiave del mese è la prima posizione nel segmento plug-in hybrid, con 3.114 immatricolazioni e una quota del 24,8%. La crescita rispetto a febbraio 2025 è superiore al 200%, con +2.307 unità, a testimonianza di un’accelerazione strutturale e non episodica.

Nel ranking di segmento, 3 dei primi 5 modelli plug-in hybrid in Italia sono Byd, inclusi primo (Seal U DM-i) e secondo posto (Atto 2 DM-i). Un risultato che rafforza la leadership del brand in un comparto strategico per l’evoluzione della mobilità.

Guardando al cumulato dei primi due mesi dell’anno, Byd si posiziona al primo posto nel comparto elettrico + plug-in hybrid, con 7.662 immatricolazioni e una quota del 16,5%.

