Byd Atto 2 il suv elettrico urbano agile e tecnologico

Misura 4,3 metri, autonomia 312 km. Prezzo lancio di 27.900 euro

Milano, 11 feb. (askanews) – Il costruttore di auto cinese Byd, numero uno al mondo nella vendita di veicoli a nuova energia (Nev), amplia la gamma con la Atto 2, il suv elettrico urbano che combina dimensioni compatte, pari a 4,3 metri, manovrabilità e tecnologia a un prezzo inferiore ai 30mila euro.”Il B-Suv è il segmento più importante in Italia ed è il secondo in Europa. Abbiamo disegnato una vettura a standard europeo per cercare di entrare in maniera importante in questo segmento”, ha detto in occasione della presentazione alle Ogr di Torino, Alfredo Altavilla, special advisor per l’Europa di Byd.La Byd Atto 2 che sarà disponibile anche in versione termica è costruita sulla piattaforma flessibile e-platform 3.0 che consente di avere un abitacolo spazioso e un bagagliaio da 400 litri. La batteria Blade (Lfp al litio ferro e fosfato) da 45,1 kW è integrata nel telaio, offre un’autonomia di 312 km e supporta ricariche a 65 kW: ci vogliono 37 minuti per passare dal 10 all’80%. Per ottimizzare i consumi è prevista di serie la pompa di calore. Arriverà anche una versione (Comfort) long range più potente e con più autonomia. La trazione è anteriore, il motore (130 kW) è vivace (0-100 km/h in 7,9 secondi), mentre la velocità è limitata a 160 km/h. Semplici e curati gli interni con cockpit digitale e schermo centrale ruotabile per l’infotainment. Numerosi gli optional di serie fra cui la guida autonomia di livello 2. La Byd è disponibile in 2 allestimenti (Active e Boost) e 4 colori con un’offerta di lancio a partire da 27.900, con circa 2mila euro di sconto.