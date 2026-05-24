byd:-denza-apre-a-bologna-primo-showroom-italiano-con-barchetti

Milano, 23 mag. (askanews) – Denza, brand premium del gruppo cinese Byd dedicato ai veicoli a nuova energia, inaugura a Bologna il primo showroom in Italia, realizzato con il gruppo Barchetti. L’apertura segna il debutto retail del marchio nel mercato italiano e rafforza la strategia europea di Byd nel segmento premium elettrificato.

Bologna sarà anche la prima città italiana a ospitare una stazione Flash Charging Denza, attualmente in fase di finalizzazione. Secondo il gruppo, la tecnologia consente ricariche fino a 1.500 kW e rappresenta il primo passo di una rete prevista di circa 3.200 stazioni.

Il nuovo showroom, in via Agucchi 74/6, ha una superficie di 530 metri quadrati e sarà uno dei punti di riferimento Denza per il Centro-Nord Italia. All’interno saranno esposti Denza Z9GT e Denza D9, due modelli che sintetizzano il posizionamento del brand tra innovazione, comfort e tecnologia.

“L’apertura del primo showroom Denza in Italia rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di sviluppo del brand nel nostro Paese”, ha dichiarato Alessandro Grosso, country manager Byd e Denza Italia. Bologna, ha aggiunto, “è una piazza centrale per il mercato automotive italiano” e la collaborazione con Barchetti consente una presenza coerente con il posizionamento premium e tecnologico del marchio.

Per Andreas Barchetti, ceo del gruppo Barchetti, essere scelti come primo dealer italiano per Denza “è un grande onore”. Fondato nel 1924, il gruppo Barchetti è oggi una delle principali realtà automotive italiane, presente con 16 brand e oltre 30 sedi sul territorio nazionale.

Il Denza D9 Super Hybrid DM-i è un modello a sette posti pensato per mobilità familiare ed executive. Il powertrain consente fino a 210 km in modalità completamente elettrica e fino a 950 km con pieno di carburante e batteria carica. Tra le dotazioni figurano sistema audio Devialet e sedili posteriori “zero gravity”.

La Denza Z9GT è invece una shooting brake premium, disponibile sia in versione completamente elettrica sia Super Hybrid DM-i. Con la Z9GT, Denza introduce in Europa la tecnologia Flash Charging, sviluppata da Byd per rendere la ricarica elettrica paragonabile ai tempi di un rifornimento tradizionale.

Basata sulla seconda generazione della Blade Battery e su infrastrutture fino a 1.500 kW, la tecnologia consente di passare dal 10% al 70% di carica in 5 minuti e dal 10% al 97% in 9 minuti. Anche a temperature fino a -30 gradi, il sistema permette una ricarica dal 20% al 97% in circa 12 minuti.

Denza, fondato nel 2010 come partnership tra Byd e Daimler poi uscita nel 2024, sarà introdotto nel mercato europeo nel 2026 con una gamma iniziale di tre modelli, guidata dalla Z9GT. Il marchio punta a combinare design di ispirazione europea, piattaforme tecnologiche avanzate e soluzioni premium per la mobilità elettrificata.