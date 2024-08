byd,-per-colosso-cinese-veicoli-elettrici-utile-1-sem.-+24%

A 13,63 mld yuan, equivalenti a 1,72 miliardi di euro

Roma, 28 ago. (askanews) – Byd, il gigante cinese dei veicoli elettrici ha reso noto che il suo utile netto è salito del 24% a 13,63 miliardi di yuan, equivalenti a 1,72 miliardi di euro, nella prima metà del 2024 rispetto all’anno precedente.

I suoi ricavi sono aumentati del 16% a 301,13 miliardi di yuan, spinti dalle robuste vendite dei suoi modelli di veicoli elettrici nonostante il rallentamento della domanda di automobili in Cina.

Entrambe le misure – riporta il Wall Street Journal – hanno mancato le stime consensuali del fornitore di dati Visible Alpha. Gli analisti si aspettavano che la società registrasse un utile netto di 15,35 miliardi di yuan su 331,03 miliardi di yuan di ricavi.

I ricavi derivanti dal principale business automobilistico dell’azienda sono aumentati del 9,3% a 228,32 miliardi di yuan, mentre i ricavi derivanti da componenti per telefoni cellulari, servizi di assemblaggio e altri prodotti sono balzati del 42% a 72,78 miliardi di yuan.

BYD ha affermato che il suo margine di profitto lordo è aumentato al 20,0% dal 18,3% dell’anno precedente, grazie al business EV più forte. L’azienda è uno dei pochi produttori cinesi di EV ad aver registrato margini lordi a due cifre. Li Auto ha registrato un margine lordo del 19,5% per il secondo trimestre, mentre il leader EV Tesla ha registrato un margine lordo automobilistico del 14,6%.

L’azienda ha consegnato 426.039 veicoli completamente elettrici nel secondo trimestre, in aumento del 21% rispetto all’anno precedente. La rivale Tesla ha venduto 443.956 unità durante il periodo, mantenendo la sua posizione di principale venditore di EV al mondo. La casa automobilistica cinese ha brevemente superato Tesla nelle vendite di EV a batteria nel quarto trimestre dell’anno scorso.

BYD e altri importanti produttori cinesi – scrive ancora il Wsj – di veicoli elettrici si sono espansi aggressivamente all’estero nel mezzo di una guerra dei prezzi in corso in un mercato interno affollato e di una crescente pressione tariffaria da parte dei principali partner commerciali.

Mercoledì la società ha affermato che accelererà la produzione localizzata, dopo che l’Unione Europea ha finalizzato tariffe aggiuntive sui veicoli elettrici importati dalla Cina questo mese, con BYD che affronta dazi aggiuntivi del 17%, rispetto al 9% per Tesla.