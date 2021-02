C’ è Posta per te 2021: Giovanna incontra il suo papà dopo 30 anni | Video Witty Tv

A C’è Posta per te 2021 Giovanna ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per poter conoscere suo padre. L’uomo se ne è andato quando aveva un anno e da quel momento lei non l’ha più visto. Nonostante l’incontro non sia quello che sognava e le risposte alle sue domande non siano ciò che desiderava, pian piano Giovanna riesce comunque a scegliere di dargli una seconda possibilità. Il padre apre la busta e i due escono insieme dallo studio. Lui, però, ha promesso alla figlia che non parlerà più né della nonna, né della madre. Ecco il video Witty tv con la storia di Giovanna.

“Io questo discorso non lo accetto” Le parole di Luigi non convincono Giovanna… #CePostaPerTe pic.twitter.com/sreycE8HM1 — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 6, 2021

