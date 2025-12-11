C.O.M., il museo diffuso e a cielo aperto

Accademia Carrara capofila di 18 istituzioni

Carrara, 11 dic. (askanews) – Si chiama C.O.M. – City Open Museum il nuovo progetto nazionale di arte diffusa, finanziato dal Pnrr e promosso dall’Accademia di Belle Arti di Carrara, capofila di una rete che coinvolge 18 istituzioni italiane. Città, borghi e piazze si trasformano in un grande museo a cielo aperto, con eventi, installazioni, laboratori e performance. C.O.M., che è anche la prima parte della parola ‘comunità’, mette al centro la ricerca artistica contemporanea creando nuove forme di dialogo.”Oggi – spiega Angelo Capasso Direttore artistico C.O.M. – assistiamo a una sorta di ‘vaporizzazione’ del pubblico, perché è diventato quasi esclusivamente un pubblico di addetti ai lavori. In questo nuovo millennio riaffiora però un’idea che appartiene già all’arte di fine Ottocento: quella dell’opera d’arte totale, la Gesamtkunstwerk wagneriana. Allora il termine indicava la totalità; oggi, invece, al concetto di totale sostituiamo quello di comunità. Una comunità non assoluta, ma parziale, che si forma di volta in volta attorno agli eventi, generando un pubblico e una nuova relazione con il pubblico stesso”. Un processo che passa anche e soprattutto dalla formazione”Il contributo dei giovani è fondamentale. Partecipano direttamente ai laboratori, perché il progetto non prevede soltanto mostre tradizionali, ma anche collaborazioni e percorsi di lavoro condiviso, attraverso i quali possono confrontarsi da vicino con gli artisti”, sottolinea ancora Capasso.In tutto questo l’Accademia di Carrara svolge un ruolo propulsivo, capace di unire tradizione e nuovi linguaggi e di costruire una comunità creativa che supera confini e distanze. Tra le iniziative comprese nel fitto calendario di eventi, tutti a ingresso gratuito e consultabili online, spicca “Poetiche dell’oggetto” (dal 12 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, Museo CARMI Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti Via Sorgnano, 42 Carrara. Ingresso: martedì – domenica 9.30-12.00 / 14:00-16.30): la mostra riunisce opere di diversi artisti, tra cui Aron Demetz, Flavio Favelli, Paolo Grassino, Nicola Samorì, Davide Rivalta, Pietro Ruffo. Il giorno dopo (il 13 dicembre), sempre a Carrara, tra l’Aula Magna dell’Accademia, il Cinema Garibaldi e il Teatro degli Animosi, sarà la volta di Giovanni Lindo Ferretti. Itineranze Appenniniche: per l’intera giornata, l’ex leader della “CCCP – Fedeli alla linea”, band punk nata negli anni Ottanta, sarà protagonista di incontri, interviste e dibattiti con alcuni ospiti, tra cui il fumettista Michele Petrucci e il regista Alessandro Cattaneo. Nella stessa giornata, a Palazzo del Medico, in Piazza Alberica a Carrara, alle ore 18.00, aprirà la mostra Flavio Costantini. Anarchici (dal 13 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026) a cura di Angelo Capasso e Anna Costantini. Costantini è un illustratore la cui ricerca visiva coniuga rigore formale e sensibilità narrativa. Il suo lavoro indaga i rapporti tra immagine, memoria e identità, trasformando temi complessi in composizioni essenziali ma dense di significato.Dal 17 dicembre, poi, prenderà avvio il festival Exstrabold un Festival di sperimentazione visiva e live Media Art. Il primo appuntamento sarà proprio il 17 dicembre (alle ore 21.00 presso il Teatro degli Animosi di Carrara), quando arriverà lo studio modenese FUSE* con Onirica, un’installazione audiovisiva che, servendosi di immagini generate dall’intelligenza artificiale, esplorerà la dimensione dei sogni e la creatività della mente dormiente. Dal 17 al 20 dicembre, nell’Aula Magna dell’Accademia, sarà anche ospitata NOIR in collaborazione con il Centre Pompidou – coproduzione Flash Forward Entertainment (Taiwan) – con il sostegno del CNC, di TAICCA (Taiwan) e Regione Auvergne-Rh ne-Alpes. Si tratta di un’installazione immersiva di Pierre-Alain Giraud e Stéphane Foenkinos tratta dal saggio biografico di Tania de Montaigne.Volgendo inoltre lo sguardo al prossimo anno, il 22 gennaio si aprirà il sipario sulla mostra “Fabio Mauri. Arte e ideologia” (Palazzo del Medico Piazza Alberica di Carrara): l’esposizione approfondirà il lavoro del grande artista, scrittore e drammaturgo romano in occasione del centenario della sua nascita. Mentre il Festival Exstrabold proseguirà con Alva Noto – UNI-HYbr:ID (11 gennaio 2026 ore 21.00 – Teatro degli Animosi, Carrara), Echo, Teatro Danza Multimediale Human and Machine, a cura del Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia e Accademia di Belle Arti di Carrara (10 febbraio 2026 ore 21.00 – Teatro Dialma Ruggiero, La Spezia), Lorem – Time coils Queer Codes – Live media night, a cura del Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia e Accademia di Belle Arti di Carrara Accademia di Belle Arti di Carrara (25 marzo 2026 ore 21.00 – Teatro Dialma Ruggiero, La Spezia). Fino al prossimo 30 aprile, invece, all’Università degli Studi Link di Roma, andrà avanti “Sperimentazioni tra arti e tecnologie”: workshop su come la scena mediata e aumentata dalle tecnologie stimoli l’approfondimento critico su un nuovo linguaggio teatrale, estremamente complesso, spesso veicolo di comprensione della realtà e specchio delle attuali problematiche e sfide sociali. Inoltre, dal 1° gennaio al 28 febbraio, all’Accademia di Carrara saranno protagonisti gli eventi del Festival Diffuso internazionale della Ricerca Social Eco Design: “Mostra ADI. Premio Compasso d’Oro International Award, Osaka” (dal 1° gennaio al 28 febbraio); “Ezio Manzini: Abitare la Prossimità” (12 gennaio); “China Design – Conferenza – Accademia Belle Arti Hubei” (13 gennaio); “Fondazione Castiglioni. Conferenza – Workshop: il Design è un gioco serio” (19 gennaio); “Johann Le Guillerm. Workshop + Performance” (26,27,28 gennaio); “Mostra Elaborati degli Studenti della Scuola di Design dell’Accademia di Belle Arti di Carrara” (dal 1 al 28 febbraio); “Giovanni Raimondi: Poseidonia” (02 febbraio); “Sabrina Sguanci / Workshop: Materiali per la bioricettività” (03 febbraio).