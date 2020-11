AGI – “Maradona è stato il meglio e il peggio allo stesso tempo, come tanti fuoriclasse. Se Maradona avesse giocato nella Juventus, non solo avrebbe potuto vincere molto di più, ma forse oggi sarebbe ancora qui”. Lo dice Antonio Cabrini in un’intervista rilasciata all’emittente Irpinia Tv. L’ex terzino della Juventus, campione del mondo con la Nazionale 82, non ha dubbi sul destino diverso che Maradona avrebbe potuto incontrare scegliendo la “Vecchia Signora”.

“Sì, sarebbe ancora qui perché l’ambiente lo avrebbe salvato – ribadisce – Non la società. ma proprio l’ambiente. L’amore di Napoli è stato tanto forte e autentico quanto malato”.

L’articolo Cabrini: “Se Maradona avesse giocato nella Juve sarebbe ancora qui” proviene da Notiziedi.

