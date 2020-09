Salvatore De Fazio, 47 anni, è stato freddato con una raffica di proiettili per un regolamento di conti. L’incontro trasformato in un agguato. Identificato l’omicida: ha sparato per vendicare il figlio

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Caccia al killer di Olginate: l’omicidio per vendetta, poi la fuga su una moto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento