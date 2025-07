caccia,-l’appello-delle-‘doppiette-democratiche’-a-schlein:-“basta-posizioni-ideologiche”

ROMA – “Ora basta. Il Partito Democratico non può permettersi di scivolare in una rappresentazione semplificata e ostile della realtà che riguarda la gestione faunistica, l’attività venatoria e il mondo rurale. È intollerabile che da parte di singoli dirigenti o parlamentari si continui a dare l’idea che il PD abbia scelto di abbandonare ogni equilibrio per confinarsi in una posizione ideologica, distante dalle comunità e dai territori”. Lo affermano in una lettera inviata alla segretaria Elly Schlein “oltre 200 dirigenti, iscritti, amministratori locali e militanti del Partito Democratico, attivi in tutto il territorio nazionale e da sempre impegnati nella vita del partito, anche nei momenti più difficili”.

Per i firmatari della lettera “il mondo venatorio e della gestione faunistica è composto in larga parte da persone che vivono nelle aree interne, che tengono in vita i territori, mantengono relazioni sociali nelle comunità rurali, presidiano l’ambiente e contribuiscono concretamente alla biodiversità e al paesaggio. È da qui che il PD deve ripartire per ricostruire consenso e credibilità, non da slogan ostili o da posizioni che negano la realtà”.I firmatari ricordano che “lo stesso programma elettorale del 2022, approvato dagli organismi dirigenti del PD, parla esplicitamente del ruolo primario della caccia nella gestione della fauna selvatica e della necessità di verificare l’efficacia della legge vigente per migliorarla, non per abolirla”.

Posizioni che rischiano di sovrapporsi a quelle della destra, che si è erta a paladina delle doppiette, certo in modo più radicale. I firmatari, ‘doppiette democratiche’, quindi precisano: “Non ci piace affatto la proposta di legge delle destre sulla caccia, che ha iniziato il suo iter al Senato. Ma la battaglia si conduce con serietà, con proposte e miglioramenti concreti. Non con l’ostentazione dell’ostilità verso un intero mondo fatto di cittadini, famiglie, agricoltori, giovani e volontari”.Per questo i firmatari chiedono alla segretaria Schlein e ai capigruppo di “promuovere un confronto aperto e non pregiudiziale, che restituisca al PD la sua vocazione riformista e inclusiva”.Il richiamo è alla tradizione del partito oggi democratico e una volta comunista, forte in regioni dalla grande tradizione venatoria come Toscana e Umbria: “Siamo quelli che cuociono le salsicce alle feste dell’Unità, che fanno i banchetti, che tengono aperti i circoli. Non certo quelli additati come la lobby delle armi. Saremo anche quelli che si batteranno per far vincere il centrosinistra nelle prossime elezioni regionali. Ma vogliamo un PD che ci rispetti e ci ascolti, senza forzature e senza censure”.

