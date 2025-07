caccia,-lollobrigida:-opposizione-migliori-riforma-e-non-la-fermi

Milano, 4 lug. (askanews) – “Questa legge andrà molto velocemente, non avendo bisogno di pareri ministeriali già acquisiti. Li dovrà avere sui nuovi emendamenti, io spero che le forze d’opposizione facciano il loro mestiere, ma lo facciano per migliorare il testo, non per fermarlo”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a un evento organizzato dalla Cia, Confederazione Italiana Agricoltori, dal titolo “Il futuro della fauna selvatica in Italia: dalla crisi alla riforma”, a proposito della riforma della legge sulla caccia il cui esame è cominciato in Senato.

“Questo è l’unico appello che io faccio alle forze politiche di opposizione, lo faccio qui pubblicamente perché si ragioni nel merito, cioè si dica ‘questo è sbagliato nel merito’ e se ci convinciamo lo cambiamo, questo se è giusto lo approvo lo stesso, non cerco il consenso facile di chi i problemi con la fauna selvatica non li ha perché magari abita qui nel centro storico e quindi non ha mai visto né un cinghiale né probabilmente un campo agricolo, se non magari durante qualche gita domenicale in un agriturismo di lusso” ha aggiunto.