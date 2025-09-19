venerdì, 19 Settembre , 25

Fitch rialza il rating dell’Italia a BBB+. Giorgetti: “Siamo su strada giusta”

(Adnkronos) - Come atteso dai mercati, arriva dall'agenzia...

Fedez e la strofa su Sinner: “Chiedo scusa”

(Adnkronos) - Dopo la strofa che comprendeva anche...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 19 settembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Milano Cortina, Cio deluso per assenza governo a visita Coventry ma “contatti continui” con Abodi

(Adnkronos) - Il ministro per lo Sport e...
caccia-russi-su-estonia,-trump:-“non-mi-piace,-puo-essere-grosso-guaio”
Caccia russi su Estonia, Trump: “Non mi piace, può essere grosso guaio”

Caccia russi su Estonia, Trump: “Non mi piace, può essere grosso guaio”

UncategorizedCaccia russi su Estonia, Trump: "Non mi piace, può essere grosso guaio"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Potrebbe essere un grosso guaio”. Donald Trump non nasconde la sua preoccupazione per le news che arrivano dall’Europa e in particolare dall’Estonia. Mig-31 russi hanno invaso lo spazio aereo del paese baltico, i 3 caccia sono stati intercettati da F-35 italiani entrati in azione nell’ambito del meccanismo Nato. 

“Non mi piace quando succede” una cosa del genere, dice il presidente americano facendo riferimento alla situazione creata dall’azione dei jet russi. “Potrebbe essere un grosso guaio”, dice nello Studio Ovale, rinviando ulteriori considerazioni in attesa di un briefing completo sulla situazione. Dopo l’invasione di droni nello spazio aereo della Polonia, Trump aveva espresso la speranza che lo sconfinamento fosse il prodotto di un errore. 

“La guerra in Ucraina non sarebbe mai cominciata se fossi stato io il presidente”, dice Trump ripetendo una frase proposta ad ogni apparizione pubblica. “Noi ora non stiamo spendendo soldi, la Nato compra le nostre armi, paga per missili e tank. Paga per qualsiasi cosa e ci fa quello che vuole, suppongo mandi tutto in Ucraina”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.