caccia-russi-sui-mari-di-norvegia-e-barents,-‘aerei-stranieri’-li-scortano

Caccia russi con capacità nucleare hanno effettuato un volo “programmato” sul mare di Norvegia e sul mare di Barents, spingendo “aerei da combattimento di Paesi stranieri” a scortarli. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, senza specificare né la data dei voli dei Tu-95 né i Paesi che hanno dispiegato gli aerei di sorveglianza.

“I bombardieri strategici e i vettori missilistici russi Tu-95MS hanno effettuato un volo di routine sulle acque neutrali del mare di Barents e del mare di Norvegia – ha affermato il ministero – In alcune fasi del percorso, i bombardieri a lungo raggio sono stati scortati da caccia di Paesi stranieri”.

Il ministero ha affermato che tali voli hanno luogo regolarmente in molte regioni e sono conformi al diritto internazionale. Nelle settimane scorse, la Corea del Sud e il Giappone hanno criticato i voli di aerei militari russi e cinesi vicino ai loro territori, che li hanno portati a far decollare aerei da combattimento. Secondo Tokyo, due bombardieri russi Tu-95 hanno volato dal mar del Giappone per incontrarsi con due bombardieri cinesi H-6 sul mar Cinese orientale, quindi hanno effettuato un volo congiunto intorno al Paese.